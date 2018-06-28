Новое реле напряжения SVEN OVP-16PD с дисплеем

28 июня 2018, 12:45

SVEN OVP-16PD отличается высокой мощностью суммарной подключенной нагрузки – до 3,3 кВт против 2,2 кВт у большинства других моделей, это отличное решение для защиты любой домашней техники от импульсных помех и скачков напряжения в электросети.

Модель убережет от выхода из строя не только компьютерное оборудование – она также подходит для любых бытовых приборов: кондиционеров, стиральных машин, телевизоров и другой дорогостоящей техники, требовательной к качеству напряжения в сети.

Реле напряжения (OVP) SVEN защищает электрическое оборудование, отключая нагрузку, при выходе питающего напряжения за допустимые пределы. Задержка обратного включения позволяет предотвратить серийные срабатывания.SVEN OVP-16PD - модель от SVEN имеет программируемые пороги отключения и функцию задержки включения для дополнительной защиты от повторных сбоев в сети. Имеется возможность ручного включения устройства. Настройки реле хранятся в энергонезависимой памяти устройства – даже после полного обесточивания помещения все запрограммированные параметры работы сохранятся. Для дополнительного удобства в использовании модель оснащена LCD дисплеем – на нем отображается текущее напряжение в сети и при настройке реле видны задаваемые параметры.Конструкция SVEN OVP-16PD соответствует самым современным требованиям безопасности. Корпус реле выполнен из прочного пластика белого цвета. Выходная розетка имеет защитные шторки. Также модель оснащена контактом защитного заземления.Особенности:Защита устройств-потребителей от повышенного и пониженного напряжения в сетиЗащита от высокочастотных и импульсных помехПрограммируемые пороги отключенияЗадержка включения для защиты от повторных сбоев. Время задержки включения (до 999 сек.)Имеется возможность использования пользовательского режима задержки включения (задержка выставляется пользователем)Возможность ручного включения питания нагрузки, не дожидаясь истечения времени паузыLCD-дисплей для отображения рабочих параметровЭнергонезависимая память запрограммированных настроекСуммарная мощность подключенной нагрузки: ≤ 3300 ВтЗащитные шторки на розетке