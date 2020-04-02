2 апреля 2020, 11:45

Скачки напряжения и всплески помех в электросети — далеко не редкость.

Они не видны невооруженным глазом, но опасны для подключенных к сети приборов, которые быстрее приходят в негодность из-за постоянной работы в нештатном режиме, а иногда — и просто сгорают из-за резких отклонений в параметрах питания. Защитить их поможет новый стабилизатор напряжения SVEN AVR VR-F1500.





Сам стабилизатор готов к любым испытаниям благодаря тепловой защите трансформатора, высокой способности к перегрузке, а также ряду проверенных и эффективных инженерных решений. При значительном изменении уровня напряжения в сети или возникновении короткого замыкания он быстро и безопасно отключит все подключенные приборы. А в ходе работы обеспечит качественное питание благодаря встроенному фильтру защиты от высоковольтных импульсов.



Подключить к SVEN AVR VR-F1500 можно до четырех устройств — он оснащен привычными для жителей России розетками CEE7/4 с контактом заземления. Две из них работают как стабилизатор, еще две — в режиме сетевого фильтра. Световая индикация помогает всегда быть в курсе текущего состояния стабилизатора, а совмещенный с выключателем предохранитель позволяет быстро восстановить работу в случае срабатывания системы защиты. Для более удобного размещения предусмотрено крепление корпуса стабилизатора к стене.



Спектр возможных применений устройства огромен — от защиты приборов в квартире или офисе до снабжения качественным электропитанием газовых котлов. Обеспечьте своим устройствам надежную защиту — ищите SVEN AVR VR-F1500 в каталогах магазинов электроники.