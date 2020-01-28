ИБП для компьютера: проблемы, которые решает бесперебойник

28 января 2020, 15:47

По неофициальным данным, около 45% компьютерного и другого бытового оборудования перегорает по причине частых перепадов напряжения в электросетях и внезапного отключения электричества.

Даже если ваш компьютер продолжает работать, "скачки" в сети оказывают на него негативное воздействие. Чтобы продлить срок службы своего настольного помощника и предотвратить необходимость дорогостоящего ремонта, нужно защитить технику от преждевременного выхода из строя.

Для защиты устройств обычно используются реле и стабилизаторы, но самыми эффективными являются источники бесперебойного питания. Такие устройства позволяют защитить компьютеры от следующих проблем:

- повышенного или пониженного напряжения;

- кратковременных отключений электроэнергии;

- электромагнитных и радиочастотных помех в электросети;

- высоковольтных и высокочастотных импульсов;

- искажений синусоид;

- коммутационных переходных процессов.



Помимо того что бесперебойник защитит компьютер от сильных скачков в сети, он даст возможность закончить задачу при непредвиденном отключении электричества. Хорошо, если у пользователя есть привычка сохранять внесенные изменения (некоторые программы делают это автоматически), но все же лучше предупредить потерю важной информации.

Резкое отключение питания ПК становится проблемой, когда пользователь скачивает файл большого объема из интернета, проходит сложную миссию в игре, общается с родными людьми, которые живут далеко и т. д. В этих ситуациях источник бесперебойного питания станет настоящим "спасательным кругом". Ведь при отключении электричества он обеспечит питание электроприборов на короткий период времени, которого будет достаточно, чтобы сохранить изменения в документе, закончить разговор с близкими, поставить загрузку файла на паузу или сохранить прогресс в игре. А если спустя полминуты вновь дадут электроэнергию, вы не заметите никаких перебоев.

Таким образом, бесперебойники решают три важных задачи: защита компьютеров и бытовой техники от скачков напряжения, предотвращение перегорания плат управления, предоставление небольшого временного промежутка для сохранения изменений и безопасного выключения электроприборов.

Особенности выбора ИБП

Помимо системного блока, к источнику бесперебойного электропитания можно подключать и других потребителей: монитор ПК, телевизор, Wi-Fi модем, принтер, сканер и др. Конечно, на один бесперебойник нельзя давать большую нагрузку, поэтому идеальным вариантом является покупка сразу нескольких ИБП для защиты определенной группы электроприборов.

Чтобы выбрать подходящий источник бесперебойного питания для компьютера и другой домашней техники, стоит учитывать его мощность. Для определения этого параметра следует рассчитать суммарную нагрузку всех устройств, которые будут подключаться к ИБП. Чтобы продлить срок службы бесперебойника, следует делать запас мощности на 25–30%, чтобы он работал в щадящем режиме.