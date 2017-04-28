Стабилизаторы VR-A500, VR-A1000 и VR-A2000

28 апреля 2017, 12:45

Компания SVEN представляет три новинки для практичных и предусмотрительных пользователей электросетей.

Стабилизаторы напряжения сети VR-A500, VR-A1000 и VR-A2000 защитят вашу бытовую технику от проблем с электропитанием.



Даже в самых новых домах и кварталах владельцы квартир не застрахованы от перепадов напряжения в электросети. А для жителей загородных домов проблемы с электричеством не новость, и зачастую пропажа электропитания приводит к выходу из строя установленной там дорогостоящей бытовой техники. Защитить оборудование от нежелательных сюрпризов помогут новые стабилизаторы напряжения от компании SVEN.



Модели VR-A500, VR-A1000 и VR-A2000 имеют одинаковый диапазон входного напряжения ~140 – 275 ± 3% В, но отличаются по мощности – 300, 600 и 1200 Вт соответственно, а также количеству выходных розеток – VR-A2000 имеет две, а VR-A500 и VR-A1000 – по одной розетке. Новинки защищают подключенные к стабилизатору устройства от повышенного и пониженного напряжения в сети, имеют встроенный сетевой фильтр, защиту от короткого замыкания и перегрузки, тепловую защиту автотрансформатора. Благодаря функции «Пауза» эти стабилизаторы могут осуществлять задержку подачи электропитания в течение 6 или 180 секунд – это позволяет безопасно подключать устройства-потребители к сети в момент возобновления энергоснабжения.





На лицевых панелях новых стабилизаторов от SVEN имеется дисплей, отображающий входное/выходное напряжение, время до выдачи питания на нагрузку. Модели выполнены в практичных металлических корпусах.



Особенности:

• Микропроцессорное управление

• Защита устройств-потребителей от повышенного и пониженного напряжения в сети

• Защита стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания

• Тепловая защита автотрансформатора

• Функция «Пауза» для задержки подачи электропитания (в течение 6 или 180 сек) при его возобновлении

• Цифровой индикатор входного/выходного напряжения на лицевой панели

• Встроенный сетевой фильтр

• Металлический корпус.

