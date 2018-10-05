ПриватБанк возобновил работу сайта и веб-сервисов после аварии сети передачи данных крупнейших провайдеров связи
Специалисты ПриватБанка восстановили стабильную работу сайта банка и веб-сервисов после аварии сети глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров Интернета - Укртелеком и DataGroup.
Как сообщили в банке, благодаря нестандартным решением и созданию нового резервного канала передачи данных ИТ-департамент банка в кратчайшие сроки обеспечил стабильное функционирование онлайн-сервисов.
Напомним, сегодня с 17:15 из-за аварии линий связи в Германии и перебои с передачей данных, клиенты банка могли столкнуться с временными перебоями доступа к сайту банка и онлайн-сервисов.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Стартап Nuxcase представил самый странный корпус для настольного ПК
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Vivo V1813BA – 6,3-дюймовый смартфон с аккумулятором на 3240 мАч
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Состоялся официальный анонс смартфона Nokia 7.1
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
LG планирует выпустить "самый привлекательный" гибкий смартфон
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Подробности о смартфоне Moto G7
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Sharp представила мощный смартфон Aquous Zero
- Связь | Сегодня, 10:15
Киевстар запускает тариф "Безлим Мессенджеры"
- Связь | Сегодня, 9:45
От Лисичанска до Калуша – Vodafone расширил 4G покрытие
- Связь | Сегодня, 9:15
ПриватБанк возобновил работу сайта и веб-сервисов после аварии сети
Последние материалы
- Аналитика | 30 сентября, 22:11
Мобильные новости №83: много новых территорий с 4G от Киевстар
- Аналитика | 30 сентября, 17:28
Дайджест №251: два аккумулятора у iPhone XS Max и старт продаж Xiaomi Mi 8 Lite
- Обзоры | 28 сентября, 15:30
Doogee X55: "когда сканер сбоку"!
- Обзоры | 28 сентября, 13:03
ADATA XPG SX8200 (240ГБ): "пишет как молния"!
- Обзоры | 27 сентября, 14:49
HUAWEI MediaPad M5 Lite 10: металлический корпус и стилус для заметок
- Аналитика | 26 сентября, 17:29
Мобильные новости №82: новые территории с 4G на карте Украины и рост количества М2М-карт
- Аналитика | 24 сентября, 6:35
Дайджест №250: стоимость Meizu 16, Meizu M8, Meizu X8 в Украине, а также новые Wi-Fi-модемы и 4G-роутер от Huawei
- Аналитика | 20 сентября, 12:57
Eaton покоряет рынок новыми ИБП
- Фотогалереи | 20 сентября, 11:59
Asus представил в Украине новые ноутбуки
Популярные новости
- Железо | Вчера, 13:15
Fractal Design анонсирует новый корпус Define S2 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:45
Новый Microsoft Surface стал почти вдвое шустрее предшественника 5.00
- Железо | Вчера, 12:15
Мощный моноблок Microsoft Surface Studio 2 оценен в $3500 5.00
- Интернет | 2 октября, 11:15
1+1 медиа в сети "Информационные Технологии" больше нет 4.00
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Mi Compact Bluetooth Speaker 2 – 11-долларовая беспроводная колонка Xiaomi 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Nokia 9 окажется наследником PureView 2 5.00
- Гаджеты | Вчера, 10:15
Смартфон с голографическим экраном RED Hydrogen One – названы характеристики 5.00
- Гаджеты | Вчера, 9:15
Xiaomi Mi A2 быстро разряжается из-за встроенного сканера отпечатков пальцев 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 14:45
На Говерле появилось 3G покрытие Vodafone 5.00