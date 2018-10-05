5 октября 2018, 9:15

ПриватБанк возобновил работу сайта и веб-сервисов после аварии сети

ПриватБанк возобновил работу сайта и веб-сервисов после аварии сети передачи данных крупнейших провайдеров связи



Специалисты ПриватБанка восстановили стабильную работу сайта банка и веб-сервисов после аварии сети глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров Интернета - Укртелеком и DataGroup.



Как сообщили в банке, благодаря нестандартным решением и созданию нового резервного канала передачи данных ИТ-департамент банка в кратчайшие сроки обеспечил стабильное функционирование онлайн-сервисов.



Напомним, сегодня с 17:15 из-за аварии линий связи в Германии и перебои с передачей данных, клиенты банка могли столкнуться с временными перебоями доступа к сайту банка и онлайн-сервисов.

