Overvis Energy - центральный блок защиты и управления электросетями

18 декабря 2022, 8:37

Щит контроля Overvis Energy разработан для организации контроля за состоянием электросети на объекте, управления потребительскими нагрузками и формирования отчетности о расходах электроэнергии.



Встроенная система мониторинга даёт возможности удалённого контроля параметров электрической сети и управления с мобильных устройств.





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Легкий способ для построения единой системы контроля устройств электросети.



Контролируйте работу оборудования с помощью удобного диспетчерского web-пульта на вашем смартфоне.

Получите больше информации о параметрах электросети объекта.

Создайте систему оповещений для предотвращения аварийных ситуаций (скачки напряжения, отключение питания ввода, перегрузка сети).

Собирайте необходимую отчетную информацию при помощи автоматизированной системы сбора данных.

Проводите регулировку оборудования и анализ работы системы без выезда на объект.

Получите доступ к подробной истории данных и формированию xls-отчетов о потреблении электроэнергии.

Предоставьте отдельным пользователям доступ к визуализации технологического процесса в режиме реального времени и частичный доступ к необходимому управлению.

5 лет гарантии на облачный сервис и оборудование нашего производства.



Для работы щита управления необходимо:



подключить питающий кабель к вводному автомату, а кабели, питающие нагрузку, к клеммам магнитных пускателей,

вставить SIM-карту либо подключить кабель Ethernet,

включить щит,

произвести подключение Overvis Energy к облачному серверу,

настроить желаемый режим работы.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Удобный мастер настройки для простоты управления. Обеспечьте стабильный сигнал интернета в щите, перейдите по уникальной ссылке в комплекте и выберите правильную модель своего устройства из предлагаемого списка.

Удаленное управление. Контроль энергосбережения и онлайн управление тремя нагрузками + неприоритетный потребитель.

Инструменты для формирования отчетов на основе накопленных данных. Экспорт в Excel.

Инструменты для проведения анализа, интерактивные диаграммы, объединение данных с распределенных объектов в один график или отчет.

Аварийное SMS и email-информирование или голосовой дозвон с контролем доставки извещения. Система переберет все известные номера и при отсутствии реакций переходит к списку номеров с вышестоящим уровнем ответственности.

Логика управления содержится на контроллере и не зависит от наличия соединения с сервером.

С ПОМОЩЬЮ OVERVIS ENERGY ВЫ ПОЛУЧИТЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматизацию работы электрооборудования и сокращение расходов на электроэнергию;Историю точных данных для принятия мер по повышению энергоэффективности с надёжным прогнозом результата;Тонкую настройку режимов работы потребителей для достижения максимального энергосбережения;Широкий спектр возможностей по увеличению срока службы вашего оборудования.Распределительный щит 36 модулей. По желанию заказчика может быть различных модификаций: пластиковый, внутренний, наружный, металлический, герметичный, негерметичный;Новатек-Электро ЕМ-486 – контроллер удаленного доступа для диспетчерского управления щитом. Рассчитан на подключение к сторонним устройствам и передачу информации на облачный сервер по сбору данных Overvis. Работает через любые доступные каналы связи интернет (Ethernet — WiFi — 2G — 3G);Новатек-Электро ОМ-310 – контроллер учета и защиты электрической сети, защита по напряжению, 3 счетчика электроэнергии, защита по току, управление на 2 нагрузки, защита от перекосов фаз, контроль чередования фаз, открытый протокол для передачи данных;Коммутационные аппараты – силовые автоматы, пускатели и др. Комплектуются в соответствии с мощностью подключаемых нагрузок и по желанию заказчика могут быть представлены модели любого производителя.