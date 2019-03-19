CG "Center ECM" запустила модуль в международной компании "Group SEB Украина"

Основной задачей была автоматизация процессов планирования, контроля и отчетности маркетинговых активностей.
Groupe SEB — международная компания со 150-летней историей. В портфеле Groupe SEB более двадцати престижных и успешных брендов во многих странах мира. Groupe SEB — мировой лидер в производстве и продаже посуды и мелкой бытовой техники.
В рамках проекта прошла автоматизация процессов планирования маркетинговых активностей, их согласования, ведения отчетности, документальной поддержки активностей. А также подготовки и формирования плановой и внеплановой отчетности.
Модуль «Маркетинговая активность» состоит из следующих этапов:
• «Создание маркетинговой активности».
• «Согласование маркетинговой активности».
• «Изменение согласованной маркетинговой активности».
• «Отмена согласованной маркетинговой активности».
• «Внесение фактических данных маркетинговой активности».
• «Формирование внепланового отчета» квартального отчета по маркетинговым активностям».
• «Формирование квартального отчета по маркетинговым активностям».
Какие результаты получил Заказчик?
Для Заказчика важно было организовать прозрачный процесс планирования, организации, согласования (с учетом costs), проведения и контроля результатов маркетинговых активностей согласно перспективному маркетинг-плану на год. Поскольку в рамках маркетинговой активности рождается огромное количество документов, которые требуют своей обработки, соблюдения плана-графика платежей, контроля согласования и подписания документов. Также модуль предусматривает контроль обработки бумажных документов. Огромным его плюсом стал аналитический блок формирования аналитики и отчетности.
«Это был один из самых интересных и комфортных проектов. Ключевыми факторами успеха стали: острая необходимость, ориентация на результат всей совместной команды проекта, методология внедрения Scrum. Проект был реализован за рекордные 3 месяца. Невероятно приятно видеть как модуль успешно функционирует в супер и гипермаркетах (Non-food) Украины», – отметила Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ».
Справка о CG «Center ECM (Украина)»
Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по внедрению и снабжению программного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).
Наша специализация:
- предоставление организационного, процессного и проектного консалтинга;
- оптимизация бизнес-процессов Заказчика путем проведения бизнес-анализа и внедрения систем класса ECM;
- разработка корпоративных порталов;
- бизнес-решения в области бюджетирования и финансового управления;
- услуги аутсорсинга и аутстафинга специалистов высокого класса.
Наша компания владеет рядом собственных разработок с наличием авторского права в области ECM, интеграционных услуг, систем обмена данными и корпоративных систем безопасности.
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