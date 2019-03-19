CG "Center ECM" запустила модуль в международной компании "Group SEB Украина"

19 марта 2019, 10:15

Основной задачей была автоматизация процессов планирования, контроля и отчетности маркетинговых активностей.Groupe SEB — международная компания со 150-летней историей. В портфеле Groupe SEB более двадцати престижных и успешных брендов во многих странах мира. Groupe SEB — мировой лидер в производстве и продаже посуды и мелкой бытовой техники.В рамках проекта прошла автоматизация процессов планирования маркетинговых активностей, их согласования, ведения отчетности, документальной поддержкиактивностей. А также подготовки и формирования плановой и внеплановой отчетности.Модуль «Маркетинговая активность» состоит из следующих этапов:• «Создание маркетинговой активности».• «Согласование маркетинговой активности».• «Изменение согласованной маркетинговой активности».• «Отмена согласованной маркетинговой активности».• «Внесение фактических данных маркетинговой активности».• «Формирование внепланового отчета» квартального отчета по маркетинговым активностям».• «Формирование квартального отчета по маркетинговым активностям».Какие результаты получил Заказчик?Для Заказчика важно было организовать прозрачный процесс планирования, организации, согласования (с учетом costs), проведения и контроля результатов маркетинговых активностей согласно перспективному маркетинг-плану на год. Поскольку в рамках маркетинговой активности рождается огромное количество документов, которые требуют своей обработки, соблюдения плана-графика платежей, контроля согласования и подписания документов. Также модуль предусматривает контроль обработки бумажных документов. Огромным его плюсом стал аналитический блок формирования аналитики и отчетности.«Это был один из самых интересных и комфортных проектов. Ключевыми факторами успеха стали: острая необходимость, ориентация на результат всей совместной команды проекта, методология внедрения Scrum. Проект был реализован за рекордные 3 месяца. Невероятно приятно видеть как модуль успешно функционирует в супер и гипермаркетах (Non-food) Украины», – отметила Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ».Справка о CG «Center ECM (Украина)»Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по внедрению и снабжению программного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).Наша специализация:- предоставление организационного, процессного и проектного консалтинга;- оптимизация бизнес-процессов Заказчика путем проведения бизнес-анализа и внедрения систем класса ECM;- разработка корпоративных порталов;- бизнес-решения в области бюджетирования и финансового управления;- услуги аутсорсинга и аутстафинга специалистов высокого класса.Наша компания владеет рядом собственных разработок с наличием авторского права в области ECM, интеграционных услуг, систем обмена данными и корпоративных систем безопасности.