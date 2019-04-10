Аналитика от CG "Center ECM": мировые тенденции на рынке документооборота

10 апреля 2019, 9:45

Мировому рынку СЭД уже больше 20 лет. Весь его путь развития условно можно поделить на 3 этапа: СЭД, ЕСМ и BPM.

За эти годы выделились мировые лидеры, появились и успешно развиваются новые технологичные платформы.



Тенденции:



1. Этап трансформаций.

Идет трансформация ECM-систем: от коробочного (пакетного ПО) к использованию прикладного инструментария для быстрого проектирования процессов на базе развитой функциональной платформы с встроенный worklow.



На их основе можно создавать как стандартные модули, так и нестандартные бизнес-приложения, сервисные решения, интеграционные порталы и BI аналитики.



2. Драйвер рынка.



Драйвером рынка является запрос полнофункциональной работы в сквозных процессах. Причем, как внутри компании, так и между контрагентами. Это обработка задач и работа с документами, процессы согласования, ЭЦП, сервис обмена юридически значимых документов. И делать это можно и в онлайне, и в офлайне при помощи планшетов, смартфонов иных гаджетов.



3. Безопасность как самостоятельный актив.



В сфере информационной безопасности систем управления бизнес-процессами идет переход от технологий защиты доступа к организации и устройствам с корпоративной информацией до обеспечения сохранности всех информационных активов.



4. Кейс-менеджмент как основа основ.



Основным направлениям развития BPM-систем станет реализация подходов кейс-менеджмента с использованием аналитических инструментов, преодолевающих несовершенство информационных фильтров и позволяющих вовремя получать любую необходимую информацию. Кейс-менеджмент представлен более динамичными бизнес-потоками, в которых люди, процессы и информация объединены новыми, более активными и направленными способами.



Статистика:



По оценке Siemens Business Services, до 80% своего рабочего времени руководитель тратит на работу с информацией, до 30% рабочего времени сотрудников уходит на создание, поиск, согласование и отправку документов, каждый внутренний документ копируется, в среднем, до 20 раз и до 15% корпоративных документов безвозвратно теряется.



«Выгоды от введения систем управления процессами очевидны. Производительность труда персонала увеличивается на 20-25%. А стоимость архивного хранения электронных документов на 80% ниже в сравнении со стоимостью хранения бумажных архивов», - отметила Елена Олишевская, Глава Правления CG «Center ECM».





Справка о CG «Center ECM (Украина)»



Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по внедрению и снабжению программного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).

Наша специализация:

• предоставление организационного, процессного и проектного консалтинга;

• оптимизация бизнес-процессов Заказчика путем проведения бизнес-анализа и внедрения систем класса ECM;

• разработка корпоративных порталов;

• бизнес-решения в области бюджетирования и финансового управления;

• услуги аутсорсинга и аутстафинга специалистов высокого класса.



Наша компания владеет рядом собственных разработок с наличием авторского права в области ECM, интеграционных услуг, систем обмена данными и корпоративных систем безопасности.