В 2019 году ритейл активно внедрял электронный документооборот

29 января 2020, 10:15

Аналитика от группы компаний «Центр компетенций ЕСМ»: Наибольшее количество запросов от заказчиков было в области интеграции систем.В 2019 году драйверами развития рынка ЕСМ/BPM стали компании из ритейла и компании фармацевтической отрасли. Эти сегменты рынка стремительно развиваются, укрепляют свое присутствие в новых городах, регионах и странах. Их стратегия – развитие территорий и увеличение новых точек продаж попросту невозможна без процессного операционного обеспечения.В 2019 году уровень понимания необходимости автоматизации операционных задач у ритейл заказчиков был на несколько порядков выше. Запросы стали более четкими, технические требования более конкретными, диалог с интегратором стал максимально оперативным. Вдвое увеличилось понимание целей и задач внедрения ECM и ВРМ систем.Основные тенденции в ритейле:1. Повышенный интерес ритейла в двух направлениях – бизнес анализ и управление KPI.2. Повышенный интерес к IТ-решениям, которые могут быть размещены в облаке.3. Понимание, что сегодняшняя BPM система – уже не просто работа с документами и задачами. Это система управления контентом внутри процессов.4. ИТ направление перестало рассматриваться в ритейле, как затратная часть бюджета. Эффект от применения ИТ решений – это уже не только цифры и экономические показатели, а новые возможности в различных сферах развития бизнеса. Это обеспечение свободы управления бизнеса, расширения границ, развитие новых территорий и сегментов рынка.5. Сегодня в ритейле особенно актуальна защита информации и персональных данных. Сквозная цифротизация показывает свою обратную сторону. Важно защитить свои данные, поэтому все больше внимания уделяется четкому алгоритмическому распределению и защите прав.6. Ритейл заказчик считает не столько затраты, сколько бизнес-эффект и сколько заработает/сэкономит, реализуя данный проект. И этот подход стал прорывом в развитии рынка ЕСМ/BPM.