Тенденции на украинском рынке электронного документооборота в 2017 году

10 октября 2017, 9:45

Ранее на рынке были востребованы системы канцелярии, потом добавился СЭД и ЕСМ, а сейчас пришло время систем BPM класса.Сегодня в прошлое ушли локальные задачи управления документами. Несколько лет мы наблюдали развитие системного подхода в различных компаниях. За последний год в Украине стала актуальна надстройка над процессами - BPM. В нее вошли персонализированные задачи, мониторинг удовлетворенности внутреннего потребителя (стандарт ISO), показатели эффективности работы каждого сотрудника (KPI). Клиенты хотят четко отслеживать эффективность сотрудника в рамках его должностных обязанностей. А также использовать модули: KPI, метрики/показатели, servicedesk, процессный подход, CRM. Это мировая тенденция, которая уже отслеживается и в нашей стране.Основные Заказчики на ЕСМ-рынке: крупный бизнес и международные компании. Практически в прошлое ушел малый и средний бизнес. Для них системы класса BPM дорогие. Потому они используют настройки на более простых системах, например 1-С.Тенденции:1. 90% заказчиков хотят иметь возможность использоваться ЭЦП для юридически значимых документов от аккредитованных центров. Причем, берут эту услугу с «запасом на будущее».2. Большие компании (от 1000 человек штата) или компании с распределенной инфраструктурой хотят в своей работе пользоваться: Web-интерфейсом, мобильными устройствами, дизайнером бизнес-процессов, который соответствует ВPМ 2.0.3. Идет практически 100% преобладание работы системы через браузер. Это дешево, просто и функционально.4. Международные компании, территориально распределенные и вертикально интегрированные, ориентированы на использование систем с открытым кодом. Это позволяет в будущем поддерживать и развивать систему самостоятельно.5. Глобализация и использование принципа «открытых дверей» приводит среди вышеуказанных компаний к популярности систем с мультиязычным принципом. Это дает возможность работать с единой платформой.6. Клиенты ищут возможность интеграции с внешними системами через встроенное качественное API. Явно прослеживается тенденция от «лоскутной» интеграции к Master-data подходу (Master Data Management, MDM).7. 15%-25% украинского бизнеса в уже осуществляют миграцию в облака и удаленные серверы.8. В 2017 году увеличилось количество запросов на работу с юридически значимыми документами внутри организаций и между ними. Ведущую роль занимают неструктурированные документы.9. Принцип «открытых дверей» позволяет Заказчикам выбирать подрядчика в любой локации (стране мира), с солидным опытом и квалификацией.Подведем итоги:За три квартала 2017 года запросов на автоматизацию и оптимизацию бизнеса стало втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Часть Заказчиков в этом году четко ставила задачу приобретения только платформы. Вторая — при выборе системы/платформы проводила оценку возможности ее развития с roadmap на 3-10 лет. Треть запросов была по обучению персонала и повышению его квалификации, — рассказывает Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ». — Каждый наш проект — это «качественная ручная сборка». Именно она сегодня пользуется спросом у Заказчиков. Они ищут многофункциональную платформу с открытым кодом, центром компетенций, в котором умеют «собрать» процессы любого уровня сложности на различных платформах».Справка о Группе компаний «Центр компетенций ЕСМ-Украина»Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по внедрению и снабжению программного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).