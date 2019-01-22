Аналитика от GC "Center ECM": тенденции на рынке ЕСМ в 2018 году

В Украине продолжает прослеживаться смена принципов и методов управления компаниями.
По результатам 2018 года, драйверами развития рынка ЕСМ/BPM стали фармацевтические компании и ритейл. Эти сегменты рынка стремительно развиваются, укрепляют свое присутствие в новых городах, регионах и странах. Их стратегия – развитие территорий и увеличение новых точек продаж, невозможна без процессного операционного обеспечения.
Сегодня BPM система – уже не просто работа с документами и задачами. Это система управления контентом внутри процессов.
Тенденции:
1. Нет ничего ценнее времени и информации. Уже никто не спорит о необходимости и эффективности построения гибких процессов управления компанией. Однако теперь фокус сместился. Такой процесс необходим не для подведения итогов в конце года или в отчетный период, а для контроля целей=планов=результатов компании на каждом этапе реализации процесса и каждой зоне ответственности.
2. ALL Inclusive в прошлом. Последние годы многие предприятия хотели приобрести ПО ЕСМ/СЭД/BPM, реализованное по принципу «все включено». 2018 год принес новую тенденцию – модульный принцип с масштабируемой точкой расширения. Таким образом, лидируют сервисно-ориентированные платформы, снабженные широким спектром инструментария.
3. Свобода бизнеса. ИТ перестала рассматриваться как затратная часть бюджета. Эффект от применения ИТ решений – это уже не сугубо цифры и экономические показатели, а новые возможности в различных сферах развития бизнеса. Это обеспечение свободы управления бизнеса, расширения границ, развитие новых территорий и сегментов рынка.
4. Умное пространство. Умное пространство – физическая или цифровая среда, в которой люди и технологии взаимодействуют во все более открытых, взаимосвязанных, скоординированных и интеллектуальных экосистемах. Такой средой в сфере бизнеса являются интегрированные платформы/сервисы для быстрого обмена потока информации между участниками разных бизнесов. Примером «Умного пространства» стали объединенные в единую экосреду решения: BPM/Обмен юридически значимых документов/ЭЦП/Порталы электронных торгов.
5. Цифровая этика. Сегодня особенно актуальна защита информации и персональных данных. Сквозная цифротизация показывает свою обратную сторону. Важно защитить свои
данные, поэтому все больше внимания уделяется четкому алгоритмическому распределению и защите прав.
«В 2018 году проекты стали масштабнее, сложнее, интереснее. Все чаще мы автоматизируем сквозное управление в корпорациях. Главная задача в таких проектах – стандартизация процессов для разных стран, бизнесов, дивизионов, – рассказывает Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ. – Вступая в такой проект Заказчик считает не столько затраты, сколько бизнес-эффект и сколько заработает/сэкономит, реализуя данный проект. И этот подход стал прорывом в развитии рынка ЕСМ/BPM».
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