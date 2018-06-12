Center ECM внедрил в Alpen Pharma Group систему BPM-класса

12 июня 2018, 13:45

Группа компаний «Альпен Фарма» (Alpen Pharma Group) была создана в 1997 году.

Ее основным профилем является промоционно-дистрибьюторская деятельность, а также производство и продвижение лекарственных средств.



На старте проекта Alpen Pharma Group была представлена в 24 странах, а на сегодняшний день их уже 31.



В рамках проекта GC «Center ECM (Украина)» внедрила корпоративную систему для модулей: «Управление Сотрудниками», «Управление Командировками», «Управление Закупками». На данный момент ведутся работы по развитию, как новых модулей, так и каждого из выше представленных.



Какие результаты получит Заказчик?



Модуль "Управление Сотрудниками":



• Единый реестр всех сотрудников Группы компаний в разрезе стран и иерархии.

• Интеграции с системами ERP-класса (в том числе с 1С для стран СНГ).

• Автоматизированный процесс создания, редактирования, временного отсутствия, отмены выхода, увольнения сотрудника, организация выхода нового сотрудника.

• Рассылку задач на e-mail ответственным по подготовке рабочего места сотрудника.

• Рассылку задач о выдаче, отмене выдачи и изъятии МТО (материально техническое обеспечение).



Модуль "Управление Командировками":



• Единый реестр всех командировок сотрудников Группы компаний.

• Универсальный процесс согласования командировки и ее результатов для всей Группы компаний.

• Автоматическое формирование документов для организации командировки и отчетности по командировке для каждой страны, согласно ее законодательству.



Модуль "Управление Закупками":



• Единый реестр всех Контрагентов Группы компаний.

• Автоматизированный процесс создания, редактирования и регистрации Контрагента.

• Единый реестр всех заявок на закупку Группы компаний.

• Автоматическая агрегация и согласование заявок на закупку по категориям, типам затрат, продуктам, бизнес-юнитам, странам.

• Интеграция с системой бюджетирования.

• Автоматизированный процесс создания, редактирования, согласования заявки на закупку в рамках страны и глобальной закупки.



Александр Лицингер, Chief Financial Officer (CFO) (Швейцария, Берн): «Если говорить о партнерстве и больших проектах, то к моменту начала совместной работы с «ECM Center (Украина)» у нас, к сожалению, накопился не только позитивный опыт работы с разработчиками программного обеспечения в Восточной Европе. Конечно, замечательные разработчики есть. Но умение разработать интересный алгоритм и способность создать из прототипа надежный, работающий продукт и внедрить его у заказчика – это не одно и тоже. И именно здесь «ECM Center (Украина)» показал себя замечательным образом: здесь умеют слушать и слышать, понимают наши запросы и, как следствие, эффективно и результативно сопровождают наши общие проекты».



Елена Олишевская, Глава Правления GC «ECM Center (Украина)»: «Alpen Pharma Group» знаковый для нас Клиент с европейским менеджментом и своими традициями. Сотрудничество с Alpen Pharma Group даже не проект. Это скорее партнерство, в котором выигрывают обе стороны. Это путь идентификации «болевых точек» и совместных поиск их решения. Уверенна - впереди у нас еще много интересных задач».



Виктория Лекарчук, Руководитель Проекта GC «ECM Center (Украина)» прокомментировала: "Нашему Заказчику была необходима единая централизованная система управления средствами, процессами и данными всей Группы компаний. Мы ее создали и помогли взглянуть на его бизнес "с высоты птичьего полёта", а при необходимости - углубиться до мельчайших его составляющих. Наша система объединила сотрудников, отделы и нации, что перевело работу Группы компаний на новый глобальный уровень".