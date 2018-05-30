30 мая 2018, 13:45

GC "Center ECM" внедрила бизнес-модуль в холдинге ООО "Групп СЕБ Украина"

Groupe SEB — международная компания со 150-летней историей. В портфеле Groupe SEB более двадцати престижных и успешных брендов во многих странах мира. Groupe SEB — мировой лидер в производстве и продаже посуды и мелкой бытовой техники.

Дмитрий Новокрещенов, ИТ Менеджер Groupe SEB Ukraine рассказывает: «Мы рады, что не ошиблись при выборе системы и интегратора по оптимизации внутренних бизнес-процессов. Компания «ЕСМ Центр» выступила не только интегратором, а проявила профессиональные партнерские качества, а также применила Best Practice на практике и в процессе автоматизации.   Проект прошел качественно и быстро, в соответствии с заявленными сроками. Проектная команда показала высокий уровень ответственности и профессионализма во время проектирования и имплементации системы. На мой взгляд, именно эти качества команды являются залогом успешного проекта».

По условиям клиентского договора GC «Center ECM (Украина)» осуществила Заказчику поставку ECM CONTENTUM и провела обучение сотрудников компании по курсам: «Базовые возможности системы», «Администрирование системы». Кроме того, уже завершено обучение всех ключевых пользователей работе с модулем «Управление Договорами».
В рамках проекта были реализованы работы по внедрению нескольких функциональных подмодулей: «Управление Договорами», «Управление Договорными Документами», «Управление базой Контрагентами». Также появился контроль сроков, сумм, этапов работы с договорами/договорными документами и контроль доверенностей.

Цели внедрения функционального модуля «Управление договорами»:

 Получить механизм создания и контроля процесса согласования Договоров;
 получить механизм создания и контроля процесса согласования Договорных документов (ДД);
 снизить общее время на создание (создание по шаблону) и согласование Договоров/ДД;
 создать единую базу хранения Договоров/ДД;
 создать механизм работы и управления базой Контрагентов.

Какие результаты получит Заказчик:

Сокращение длительности подготовки и согласования Договоров/ДД;
повышение уровня ответственности за работу с Договорами/ДД и контроля исполнения в установленный срок;
уменьшение времени поиска договоров и сопутствующих договорных документов;
сформирован реестр и архив Договоров/ДД в единой базе;
сформирована база Контрагентов.

Елена Олишевская, Глава правления GC «Center ECM» прокомментировала: «Совместным решение с Заказчиком было выбран вариант реализации best-practices. Это позволило нам в кротчайшие сроки (2,5 месяца) провести весь комплекс проектных работ. Это был один из самых быстрых и интенсивных проектов, что позволило Заказчику получить быстрый и полноценный результат».
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