GC "Center ECM" внедрила бизнес-модуль в холдинге ООО "Групп СЕБ Украина"

30 мая 2018, 13:45

Дмитрий Новокрещенов, ИТ Менеджер Groupe SEB Ukraine рассказывает: «Мы рады, что не ошиблись при выборе системы и интегратора по оптимизации внутренних бизнес-процессов. Компания «ЕСМ Центр» выступила не только интегратором, а проявила профессиональные партнерские качества, а также применила Best Practice на практике и в процессе автоматизации. Проект прошел качественно и быстро, в соответствии с заявленными сроками. Проектная команда показала высокийуровень ответственности и профессионализма во время проектирования и имплементации системы. На мой взгляд, именно эти качества команды являются залогом успешного проекта».По условиям клиентского договора GC «Center ECM (Украина)» осуществила Заказчику поставку ECM CONTENTUM и провела обучение сотрудников компании по курсам: «Базовые возможности системы», «Администрирование системы». Кроме того, уже завершено обучение всех ключевых пользователей работе с модулем «Управление Договорами».В рамках проекта были реализованы работы по внедрению нескольких функциональных подмодулей: «Управление Договорами», «Управление Договорными Документами», «Управление базой Контрагентами». Также появился контроль сроков, сумм, этапов работы с договорами/договорными документами и контроль доверенностей.Цели внедрения функционального модуля «Управление договорами»:Получить механизм создания и контроля процесса согласования Договоров;получить механизм создания и контроля процесса согласования Договорных документов (ДД);снизить общее время на создание (создание по шаблону) и согласование Договоров/ДД;создать единую базу хранения Договоров/ДД;создать механизм работы и управления базой Контрагентов.Какие результаты получит Заказчик:Сокращение длительности подготовки и согласования Договоров/ДД;повышение уровня ответственности за работу с Договорами/ДД и контроля исполнения в установленный срок;уменьшение времени поиска договоров и сопутствующих договорных документов;сформирован реестр и архив Договоров/ДД в единой базе;сформирована база Контрагентов.Елена Олишевская, Глава правления GC «Center ECM» прокомментировала: «Совместным решение с Заказчиком было выбран вариант реализации best-practices. Это позволило нам в кротчайшие сроки (2,5 месяца) провести весь комплекс проектных работ. Это был один из самых быстрых и интенсивных проектов, что позволило Заказчику получить быстрый и полноценный результат».