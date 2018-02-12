ECM Center объявляет о заключении договора c "Груп СЕБ Украина"

12 февраля 2018, 10:15

Заказчику будет внедрена корпоративная система электронного документооборота CONTENTUM.

В частности, выполнены работы по автоматизации бизнес-модуля «Управление договорами», а также обучение персонала.



Groupe SEB — международная компания со 150-летней историей. В портфеле Groupe SEB более двадцати престижных и успешных брендов во многих странах мира. Groupe SEB —мировой лидер в производстве и продаже посуды и мелкой бытовой техники.



Дмитрий Новокрещенов, ИТ Менеджер Groupe SEB Ukraine рассказывает: «Решение о внедрении системы электронного документооборота, как нового стимула в развитии бизнеса, было признано важным в плане автоматизации работы бизнес-процессов в компании. Поэтому еще в конце 2017 года сотрудники информационного отдела компании «Груп СЕБ Украина» начали активно исследовать рынок систем автоматизации документооборота. Важными моментами, предъявляемыми специалистами к системам были: богатый функционал, масштабируемость, опыт сотрудников поставщика в проведении качественного и быстрого внедрения системы. Немаловажным фактором была и конечная цена системы. А также, чтобы система легко усваивалась всеми категориями пользователей, имеющими разный уровень компьютерной грамотности. CONTENTUM была понятна нашим сотрудникам уже на уровне ее визуальной презентации».



В рамках проекта построение информационной системы будут автоматизированы процессы взаимодействия с Договорами, Договорными документами, Приложениями, а также база Контрагентов. Для реализации быстрого и качественного проекта совместная команда проекта избрала методологию PMBoK метод Best Practice.

Специалисты компании Company Group «ECM Center» обучат администраторов и ключевых пользователей, проведут детальное исследование компании ООО «Груп СЕБ Украина», на основании которого будет разработан проект внедрения.



Какие результаты получит Заказчик?

• Сокращение сроков подготовки Договоров и Договорных документов;

• Повышение уровня ответственности за работу с Договорами и Договорными документами;

• Формирование, хранение, контроль и управление единой базой Контрагентов;

• Повышение контроля исполнительной дисциплины;

• Регистрация, хранение, поиск, контроль версий Договоров и Договорных документах в единой базе;

• Сокращение временных затрат на поиск договоров и сопутствующих документов.





Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ: «Сегодня Украина поддерживает мировые тренды: все больше компаний проводит автоматизацию деловых процессов. Очевидна тенденция на централизацию процессов, оптимизацию расходов, использование новых технологий. Поэтому ведущие мировые и украинские компании поддерживают современные методы работы, которые позволяют эффективно оптимизировать различные бизнес-процессы, значительно сэкономить средства (до 30%), а также ощутимо повысить результативность сотрудников».