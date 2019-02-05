GC "Center ECM" проводит запуск модуля в компании Groupe SEB в Украине

5 февраля 2019, 10:15

Модуль «Управление командировками» позволит их планировать, упростит организацию и процесс закрытия.

Groupe SEB — международная компания со 150-летней историей. В портфеле Groupe SEB более двадцати престижных и успешных брендов во многих странах мира. Groupe SEB — мировой лидер в производстве и продаже посуды и мелкой бытовой техники.

Основная задача команды GC «Center ECM (Украина)» — автоматизация процесса планирования, согласования командировок, а также подготовки их отчетности в системе управления бизнес-процессами CONTENTUM.

ЕСМ CONTENTUM позволяет перейти от инструкций непосредственно к планированию, исполнению и контролю, что помогает управлять эффективностью деятельности компании.



Цели внедрения модуля «Заявки на Командировки»:



• Унифицировать процесс создания и согласования командировок в Groupe SEB.

• Получить механизм контроля процесса проведения командировок.

• Снизить общее время на планирование и согласование командировок.

• Сделать прозрачный процесс согласования командировок.

• Организовать прозрачный процесс отчетности за командировки.



В частности, в модуле «Заявка на Командировку» автоматизируются бизнес-процессы по созданию карточки командировки с пошаговым внесением плановых данных по ней: согласование, внесение фактических данных и формирование отчетности. Кроме того, Модуль предусматривает создание обязательных документов по командировке: «Приказ», «Авансовый отчет» и их подписание в системе путем нанесения электронно-цифровой подписи (ЭЦП).



Модуль «Заявка на Командировку» состоит из следующих этапов:

• «Создание/редактирование карточки Командировка».

• «Согласование Командировки».

• «Внесение фактических данных».

• «Согласование отчета по Командировке».



Модуль «Управление командировками» стал следующим шагом автоматизации сквозных процессов в Groupe SEB. Заказчик уже более года успешно использует модули «Управление Контрагентами» и «Управление Договорами».



«Вызов сегодняшнего дня – максимально уйти от долгой и сложной обработки и печати документов, – отметила Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ». – Groupe SEB (Украина) динамичная и очень современная компания, которая анализирует, осознает и управляет вызовами современного рынка. Задачей проекта было визуализировать, оптимизировать, контролировать процессы управления командировками. В результате проекта Заказчик получил инструмент безбумажного прозрачного управления командировками – от заявки до оплаты командировочных затрат. Это первый Заказчик, который весь процесс работы с командировками перевел в безбумажный вид, используя ЭЦП».