Аналитика от GC "Center ECM": тенденции на рынке электронного документооборота

В Украине ощутимо прослеживается смена принципов и методов управления компаниями.
Сегодня Заказчиками отдельно уже не рассматривается требования desktop client или mobile, web или off line. Первоочередными идут платформы и сервисы, которые могут обеспечить удобный и простой интерфейс для выполнения задач по поставленным целям. С другой стороны, лидируют best practices.
На первое место выходят проектный/процессный подход, системы постановки целей, многочисленные сервисы коллективной работы как внутри организации, так и между компаниями.
Основные клиенты на рынке СМ и ВРМ – представители крупного бизнеса и международные компании.
Тенденции:
1. ЕСМ рынок активно трансформируется, появились новые BPM платформы. Платформы процессного и проектного управления с особым вниманием к KPI показателям и BI аналитикам. Их цель – не процесс ради него самого, а аналитика для его усовершенствования.
2. Сегодня мы на пороге нового прорыва – CSP (Content Service Platform) – управление сервисами. Она представляет собой платформу сервисов контента, набор сервисов и микросервисов, воплощенных либо в виде интегрированного набора продуктов, либо в виде отдельных приложений.
3. В 2018 году идет ориентирование на сервисные службы в связке с платформой. Это поможет рынку Украины сделать еще один колоссальный прыжок вперед, который минимизирует документооборот, уберет лишние транзакции, снимет с сотрудников ежедневную рутину. А также позволит компаниям экономить время и деньги, повысит безопасность
4. Современный заказчик выбирает не систему, а партнера, который может дать дельный совет, поделиться опытом.
5. За последние 3 года количество входящих запросов и реализованных проектов увеличилось в 5 раз. А объем финансирования, который бизнес выделяет на оптимизирующие системы и консалтинг, выросли раз в 20.
«Раньше стартовые проекты стоили 50 тысяч гривен, потом они стали сложнее и дороже – порядка 50 тысяч долларов, – рассказывает Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ». – Сейчас это усовершенствованные платформы, в которые компании готовы инвестировать значительные ресурсы. Поскольку и бизнес-эффект, который заказчики хотят получить и получают, уже совершенно другой».
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