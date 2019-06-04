Тенденции на украинском ЕСМ рынке в первом полугодии 2019

4 июня 2019, 9:15

На первое место выходят проектный/процессный подход, системы постановки целей, многочисленные сервисы коллективной работы как внутри организации, так и между компаниями.

Современный рынок систем электронного документооборота и управления корпоративным контентом продолжает свое развитие и консолидацию. Клиенты сегодня хотят не только автоматизировать свои бизнес-процессы, но и получить решение более сложных задач.

1. Продолжается рост применения количества мобильных средств: бизнесу важен мгновенный доступ ко всей необходимой информации, инструменты для ее анализа, возможность оперативно принимать решения.

2. Возрастает значимость безопасности хранения информации. Поэтому многие компании ждут, когда облака станут более «жизнеспособными». 15%-25% украинского бизнеса уже осуществили миграцию в облака и удаленные серверы.

3. Тенденция на централизацию процессов, оптимизацию расходов, использование новых технологий. Компании крупного и среднего бизнеса могут найти дополнительные пути экономии при использовании облачных систем.



4. Распространение юридически значимого электронного документооборота.



5. Расширение функционала ЕСМ-систем. Он выходит за пределы классического документооборота. Идет трансформация ECM-систем: от использования готовых прикладных пакетов к более широкому применению платформ. На их базе можно создавать конкретные решения под конкретные запросы и проблемы.

6. ЕСМ рынок активно трансформируется, появились новые BPM платформы. Платформы процессного и проектного управления с особым вниманием к KPI показателям и BI аналитикам.



