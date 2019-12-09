Итоги рынка электронного оборота в 2019 году

9 декабря 2019, 14:15

Этот год принес повышенный интерес в двух направлениях – бизнес анализ и управление KPI.

В 2019 году наибольшее количество запросов от заказчиков было в области интеграции систем. Практически все корпоративные клиенты ставили цель максимально быстро и гибко объединить существующие у них системы в единый корпоративный кластер. Другими словами: IТ-системы должны «жить», как единый организм.



Если двумя годами ранее корпоративные заказчики изучали возможность покупки корпоративных ИТ-систем минимум 3-4 месяца, то в 2019 году ситуация кардинально изменилась. Запросы стали более четкими, технические требования более конкретными, диалог с интегратором стал максимально оперативным. Понимание целей и задач, формализация бизнес и технических требований у корпоративного заказчика ИТ-решения в 2019 году стали на два порядка выше.



Основные клиенты на рынке ECM и ВРМ – представители крупного бизнеса и международные компании. Традиционным лидером является фармацевтический сегмент.



Тенденции 2019 года:



1. Этот год принес повышенный интерес в двух направлениях – бизнес анализ и управление KPI. Корпоративный сегмент желает знать о ценности собственных ресурсов, уровне продаж продукции и все больше хочет анализировать, сравнивать, оценивать с показателями деятельности, конкурентами и т.д. В рамках решений для автоматизации и оценки эффективности сотрудников (KPI) наблюдается очевидный рост.



2. В 2019 году корпоративный бизнес активно интересовался IТ- решениями, которые могут быть размещены в облаке. Если ранее спрос в этом направлении был незначительный, то этот год показал резкое увеличение запросов на облачные решения. На наш взгляд это связано с несколькими трендами: нежеланием содержать собственную серверную архитектуру (по многим причинам) и увеличение уровня доверия к сохранности и безопасности облачных реализаций IТ-систем. К примеру, в SMB сегменте спрос на облачные решения уже давно намного выше, чем в корпоративном секторе.



3. Основным трендом в BPM решениях 2019 была технология RPA (роботизация бизнес-процессов). Темп развития задает США. Заменить труд человека – одна из главных задач в любой отрасли. В этом году мы впервые применили роботизированные решения на практике в рамках нашей системы управления бизнес-процессами Contentum. Пока эта модель была реализована нашей компанией не в Украине.



5. Соотношение продаж услуг и оборудования в области ИТ в этом году на наш взгляд сотавило 70 на 30 в пользу hardware. Hardware решения - это очень широкий спектр довольно дорогой продукции. И их потребление всегда выше потребления корпоративных IТ-систем и услуг в области внедрения и имплементации программных ИТ-решений.



Елена Олишевская, глава правления Группы компаний «Центр компетенций ЕСМ» отметила: «2020 год обещает стать годом резкого увеличения интенсивности ухода от бумажного документооборота. Если смотреть на несколько лет вперед, то в будущем мы ожидаем внедрение искусственного интеллекта в работу IT-сектора, а рост киберугроз заставит компании больше уделят внимания безопасности сохранения информации».



Справка о CG «Center ECM (Украина)»



Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по внедрению и снабжению программного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).



Наша специализация:

- предоставление организационного, процессного и проектного консалтинга;

- оптимизация бизнес-процессов Заказчика путем проведения бизнес-анализа и внедрения систем класса ECM;

- разработка корпоративных порталов;

- бизнес-решения в области бюджетирования и финансового управления;

- услуги аутсорсинга и аутстафинга специалистов высокого класса.



Наша компания владеет рядом собственных разработок с наличием авторского права в области ECM, интеграционных услуг, систем обмена данными и корпоративных систем безопасности.