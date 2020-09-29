Тенденции на украинском и мировом IT-рынках: до минус 8% в этом году

29 сентября 2020, 9:15

Как пандемия повлияла на IТ? Аналитическая компания Gartner прогнозирует в 2020 году на мировом IТ-рынке отрицательный показатель -8% (падение до $3,4 трлн).

Такие цифры связаны с пандемией коронавируса COVID-19 и глобальной экономической рецессией. Теперь на мировом IТ-рынке делают акцент на расходы на "критически важные" технологии и услуги, способствующие росту или трансформации бизнеса.



В свою очередь, в Украине, оценки объема IТ-рынка за 2019 год варьируются в пределах от $3,5 млрд до $5 млрд (рост на 30%). Однако в 2020 году коронавирус внес свои коррективы, поэтому прогнозы аналитиков не столь оптимистичны. Вместе с тем, украинское правительство и ЕС уже подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн. евро. В частности, диджитализацию 100% государственных услуг планируется ввести до 2024 года. А в 2020 году в цифру планируют перевести 80% самых популярных госуслуг. Поэтому в этом году отечественный IТ-рынок может вырасти до 15%.



Тенденции на украинском IТ-рынке в 2020 году:



• Рост запроса на цифровую трансформацию и повышение уровня информированности заказчиков. Если в 2019 году потенциальный заказчик имел изначальный интерес к корпоративной IТ-системе более поверхностный и от момента начала диалога до реальной покупки процесс "созревания" проходил минимум 4 - 6 месяцев. В этом же году запросы на корпоративные системы более четкие, процесс ознакомления с тем или иным решением более динамичный.



• Рост спроса на облачные IТ-решения. Сегодня возрастает значимость безопасности хранения информации. Поэтому многие компании ждут, когда облака станут более "жизнеспособными". 15-25% украинского бизнеса уже осуществили миграцию в облака и удаленные серверы. На наш взгляд, это связано с несколькими трендами: нежеланием содержать собственную серверную архитектуру (по многим причинам) и снижение затрат на покупку и обслуживание собственного парка "железа", увеличением уровня доверия к сохранности и безопасности облачных реализаций IТ-систем. К примеру, в SMB сегменте спрос на облачные решения намного выше, чем в корпоративном секторе.



• Все более широкое использование больших данных (Big Data), искусственного интеллекта, RPA и машинного обучения. Например, трендом в BPM решениях, в 2019 году была технология RPA (роботизация бизнес-процессов). Темп развития, конечно же, задает США. Заменить рутинный труд человека на машинный - практически самая главная задача в любой отрасли. В 2019 году мы впервые применили роботизированные решения на практике в рамках нашей системы управления бизнес-процессами Contentum.

• Обмен юридически значимыми документами. Что позволяет значительно снизить затраты (сроки подписания, стоимость печати и пересылки документов, повысить безопасность), организовать удаленную работу (как внутри, так между компаниями).



Справка о CG "Center ECM (Украина)"



Centrum Kompetencji ECM Sp.z.o.o (ECM Center) — европейская компания, которая предоставляет комплекс услуг по внедрению и снабжению программного обеспечения в области ECM (Enterprise Content Management systems) систем. Компания осуществляет свою деятельность в ЕС и странах Восточной Европы. Главный офис компании находится в Варшаве (Польша).

Наша специализация:

• предоставление организационного, процессного и проектного консалтинга;

• оптимизация бизнес-процессов Заказчика путем проведения бизнес-анализа и внедрения систем класса ECM;

• разработка корпоративных порталов;

• бизнес-решения в области бюджетирования и финансового управления;

• услуги аутсорсинга и аутстафинга специалистов высокого класса.



Наша компания владеет рядом собственных разработок с наличием авторского права в области ECM, интеграционных услуг, систем обмена данными и корпоративных систем безопасности.