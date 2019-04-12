12 апреля 2019, 12:45

NAVITEL выпускает обновление карт России, Беларуси, Казахстана Q1 2019

Для пользователей Навител Навигатор теперь доступны карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2019.



По итогам масштабной работы департамента картографии и службы геодезии, а также благодаря тщательному анализу сообщений пользователей программы Навител Навигатор, компания NAVITEL выпускает обновление карт релиза Q1 2019.



Карта России релиза Q1 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, в том числе 22 461 город и населенный пункт с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 3 933 670 км. Для поиска доступны 10 026 110 уникальных адресов. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие Полезные Объекты Инфраструктуры, включает 1 322 106 объектов.



На карту Москвы и Московской области добавлены следующие участки дорожно-транспортной сети:



Участок федеральной автотрассы А108 (в обход города Орехово-Зуево до пересечения с дорожной сетью в районе деревни Демихово);

Левоповоротная эстакада на Волоколамском шоссе на ул. Курчатова;

Новый мост через Волгу в Дубне.



Выполнена масштабная актуализация карты Московской области от МКАД до А107.



Карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области была значительно переработана и обновлена:



Актуализирована дорожная сеть основных трасс: М10, E18, Е20, А180, Е105, Р21, Е95, Р23;

Обновлен грузовой дорожный граф, уточнены массогабаритные ограничения;

Актуализированы камеры контроля скорости;

Добавлено более 2300 новых точек POI (автозаправки, достопримечательности, сервисные центры и другие полезных объектов инфраструктуры).



Созданы карты населенных пунктов с детализацией до дома:



40 населенных пунктов в Ленинградской области;

57 населенных пунктов Псковской области;

130 населенных пунктов в Республике Бурятия;

2 населенных пункта в Забайкальском крае.



Впервые добавлены карты населенных пунктов с детализацией до улиц:



113 населенных пунктов в Иркутской области;

41 населенный пункт в Красноярском крае;

40 населенных пунктов в Еврейской АО;

28 населенных пунктов в Сахалинской области;

48 населенных пунктов в Приморском крае;

2 населенных пункта в Республике Саха (Якутия).



Добавлены информационные указатели направлений и номера съездов на основных транспортных развязках Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, республики Карелии, Ленинградской и Мурманской областей.



Добавлены 3D-модели объектов инфраструктуры во Владивостоке: Русский мост, Золотой мост, здание администрации города Владивостока, Приморский драматический театр имени Горького, Мемориальная Гвардейская Краснознамённая подводная лодка С-56, Лотте Отель Владивосток.



На карту территории Крыма добавлена трасса "Таврида" от Керчи до Симферополя.



Актуализирована адресная база, дорожная сеть и информация по скоростным режимам на всей территории России.



Беларусь



Карта Беларуси содержит 27 410 городов и населенных пунктов, из которых в 25 212 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Для поиска доступен 2 050 241 уникальный адрес. На карту нанесены 69 166 POI. Протяженность дорожного графа составила 288 349 км.



Актуализированы данные POI.



Казахстан



Карта Казахстана содержит 9 807 городов и населенных пунктов, из которых в 298 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Карта включает 345 107 уникальных адресов. В карту включено 22 361 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 262 808 км.



Столица Республики Казахстан переименована в Нур-Султан (бывшая Астана).



Актуализированы адресная база и дорожная сеть в городах Нур-Султан и Алматы.



Обновлены основные трассы на территории республики Казахстан.



В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

