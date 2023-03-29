Потужний контролер OPCB-221 від Новатек та Overvis доступний для замовлення

Контролер OPCB-221 забезпечує зв’язок MODBUS між клієнтами і серверами в мережах TCP (Інтернет) і між пристроями інтерфейсу RS-485.
Основнi характеристики
Перетворювач MODBUS RTU/TCP.
Вбудована хмарна підтримка Overvis (www.overvis.com).
Служить TCP-сервером або клієнтом, головним або підлеглим MODBUS RTU.
Розширення мережі RS-485.
Підтримка режиму MODBUS ASCII.
Підтримка LAN та/або Wi-Fi підключення.
Додаткове підключення 3G/LTE за допомогою зовнішнього USB-модему.
Режим точки доступу Wi-Fi.
Веб-інтерфейс, доступний з локальної мережі або через точку доступу Wi-Fi.
Віддалене налаштування (за допомогою MODBUS або веб-інтерфейсу).
Параметри мережі RS-485: швидкість передачі даних, парність, тайм-аут відповіді.
Підтримка кількох мереж RS-485.
MODBUS requests debugging інструмент.
Автоматичне або ручне оновлення прошивки.
HTTP API.