29 марта 2023, 13:45

Потужний контролер OPCB-221 від Новатек та Overvis доступний для замовлення

Контролер OPCB-221 забезпечує зв’язок MODBUS між клієнтами і серверами в мережах TCP (Інтернет) і між пристроями інтерфейсу RS-485.

Основнi характеристики

    Перетворювач MODBUS RTU/TCP.
    Вбудована хмарна підтримка Overvis (www.overvis.com).
    Служить TCP-сервером або клієнтом, головним або підлеглим MODBUS RTU.
    Розширення мережі RS-485.
    Підтримка режиму MODBUS ASCII.
    Підтримка LAN та/або Wi-Fi підключення.
    Додаткове підключення 3G/LTE за допомогою зовнішнього USB-модему.
    Режим точки доступу Wi-Fi.
    Веб-інтерфейс, доступний з локальної мережі або через точку доступу Wi-Fi.
    Віддалене налаштування (за допомогою MODBUS або веб-інтерфейсу).
    Параметри мережі RS-485: швидкість передачі даних, парність, тайм-аут відповіді.
    Підтримка кількох мереж RS-485.
    MODBUS requests debugging інструмент.
    Автоматичне або ручне оновлення прошивки.
    HTTP API.
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