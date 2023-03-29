Потужний контролер OPCB-221 від Новатек та Overvis доступний для замовлення

29 марта 2023, 13:45

Контролер OPCB-221 забезпечує зв’язок MODBUS між клієнтами і серверами в мережах TCP (Інтернет) і між пристроями інтерфейсу RS-485.

Основнi характеристикиПеретворювач MODBUS RTU/TCP.Вбудована хмарна підтримка Overvis (www.overvis.com).Служить TCP-сервером або клієнтом, головним або підлеглим MODBUS RTU.Розширення мережі RS-485.Підтримка режиму MODBUS ASCII.Підтримка LAN та/або Wi-Fi підключення.Додаткове підключення 3G/LTE за допомогою зовнішнього USB-модему.Режим точки доступу Wi-Fi.Веб-інтерфейс, доступний з локальної мережі або через точку доступу Wi-Fi.Віддалене налаштування (за допомогою MODBUS або веб-інтерфейсу).Параметри мережі RS-485: швидкість передачі даних, парність, тайм-аут відповіді.Підтримка кількох мереж RS-485.MODBUS requests debugging інструмент.Автоматичне або ручне оновлення прошивки.HTTP API.