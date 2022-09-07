Оvervis ЕМ-481 - контроллер web-доступа для управления MODBUS-оборудованием

7 сентября 2022, 12:15

Контроллер ЕМ-481 разработан для обеспечения связи между MODBUS оборудованием разных производителей и облачными системами мониторинга.



В комплекте с контроллером предоставляется бесплатное серверное пространство на облачном сервере Overvis (ocp.overvis.com). Благодаря этому ЕМ-481, практически "из коробки", предоставляет функционал удалённого мониторинга и управления промышленным оборудованием.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИSMS-управление и email оповещения:Гибкая настройка SMS и email-информирования через web-интерфейс.Реакция устройства на командные SMS: вкл/выкл реле, запрос значения параметров.Журнал отправленных оповещений и полная история срабатывания всех событий.Отправка SMS напрямую с устройства, без необходимости интернет-соединения.Сбор истории данных:Периодическое чтение параметров с подключенных по RS-485 MODBUS RTU/ASCII устройств.Облачное хранилище без ограничений по количеству чтений (1 месяц гарантированного хранения истории).Вывод истории считанных данных в таблице и графике за произвольный период.Сравнение графиков и списка значений нескольких параметров.Возможность скачивания истории чтений с сервера в формате Excel и CSV.Телеметрия и управление в реальном времени:Вывод значений параметров подключенных устройств в реальном времени.Запись значений в регистры MODBUS устройств (для удаленной настройки/программирования устройств).Вывод диспетчерских виджетов со значениями ключевых параметров и аварий на обзорную панель.Возможность создания собственных диспетчерских панелей с визуализацией процессов, выводом и управлением в реальном времени.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИПростота подключения:Доступ из любой точки мира без необходимости дополнительной настройки.Встроенная система обхода “файрволов”.Автоматическая работа с динамическими IP адресами, без необходимости отдельной платы за статический внешний IP.Выход в интернет через GSM (SIM-карта вставляется в устройство).Интерфейс, разработанный с учётом требований мобильных устройств.Подключение работающих сетей MODBUS без влияния на работу существующей внешней системы диспетчеризации или SCADA.Ключевым преимуществом устройства ЕМ-481 является простота объединения множества объектов в одну систему диспетчеризации. Это даёт возможность консолидировать данные в единый отчёт.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИЛогическое управление на стороне контроллераПрограммирование логики действий на простом языке, исполняемом на самом устройстве ЕМ-481.Корректировка уставок подключённых устройств, основанная на значениях, считанных с других приборов.Отправка SMS напрямую с устройства без необходимости интернет-соединения.