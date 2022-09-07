Оvervis ЕМ-481 - контроллер web-доступа для управления MODBUS-оборудованием

Контроллер ЕМ-481 разработан для обеспечения связи между MODBUS оборудованием разных производителей и облачными системами мониторинга.
В комплекте с контроллером предоставляется бесплатное серверное пространство на облачном сервере Overvis (ocp.overvis.com). Благодаря этому ЕМ-481, практически "из коробки", предоставляет функционал удалённого мониторинга и управления промышленным оборудованием.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
SMS-управление и email оповещения:
Гибкая настройка SMS и email-информирования через web-интерфейс.
Реакция устройства на командные SMS: вкл/выкл реле, запрос значения параметров.
Журнал отправленных оповещений и полная история срабатывания всех событий.
Отправка SMS напрямую с устройства, без необходимости интернет-соединения.
Сбор истории данных:
Периодическое чтение параметров с подключенных по RS-485 MODBUS RTU/ASCII устройств.
Облачное хранилище без ограничений по количеству чтений (1 месяц гарантированного хранения истории).
Вывод истории считанных данных в таблице и графике за произвольный период.
Сравнение графиков и списка значений нескольких параметров.
Возможность скачивания истории чтений с сервера в формате Excel и CSV.
Телеметрия и управление в реальном времени:
Вывод значений параметров подключенных устройств в реальном времени.
Запись значений в регистры MODBUS устройств (для удаленной настройки/программирования устройств).
Вывод диспетчерских виджетов со значениями ключевых параметров и аварий на обзорную панель.
Возможность создания собственных диспетчерских панелей с визуализацией процессов, выводом и управлением в реальном времени.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Простота подключения:
Доступ из любой точки мира без необходимости дополнительной настройки.
Встроенная система обхода “файрволов”.
Автоматическая работа с динамическими IP адресами, без необходимости отдельной платы за статический внешний IP.
Выход в интернет через GSM (SIM-карта вставляется в устройство).
Интерфейс, разработанный с учётом требований мобильных устройств.
Подключение работающих сетей MODBUS без влияния на работу существующей внешней системы диспетчеризации или SCADA.
Ключевым преимуществом устройства ЕМ-481 является простота объединения множества объектов в одну систему диспетчеризации. Это даёт возможность консолидировать данные в единый отчёт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Логическое управление на стороне контроллера
Программирование логики действий на простом языке, исполняемом на самом устройстве ЕМ-481.
Корректировка уставок подключённых устройств, основанная на значениях, считанных с других приборов.
Отправка SMS напрямую с устройства без необходимости интернет-соединения.