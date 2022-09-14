Overvis ЕТ-485 - преобразователь интерфейса RS-485 (MODBUS RTU <> MODBUS TCP)

14 сентября 2022, 10:15

ЕТ-485 является микропроцессорным устройством, предназначенным для обмена данными между сетью Ethernet и сетью MODBUS RTU (RS-485).

Прибор обеспечивает функции MODBUS-сервера для подключений MODBUS-клиентов по сети Ethernet, а также перенаправляет MODBUS-запросы от клиентов на устройства в сети MODBUS и возвращает ответы от них.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- гибкая адресация в сети Ethernet (статический или динамический IP-адрес);

- переопределение MAC-адреса;

- защита доступа через сеть Ethernet (пароль режима настройки, фильтр IP-адреса для конфигурации или для подключения к сети MODBUS);

- различные режимы обмена по сети MODBUS RTU или ASCII: с проверкой на чётность — EVEN, ODD, NONE, широкий диапазон скоростей передачи, настраиваемая задержка.