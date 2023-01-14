Overvis Agro - автоматизация орошения теплиц

14 января 2023, 16:53

Щит контроля Overvis Agro разработан для организации контроля за состоянием электросети тепличных хозяйств, правильного управления нагрузками и формирования отчетности о расходах электроэнергии.



Встроенная система мониторинга даёт возможности удалённого контроля параметров электрической сети и управление нагрузками с мобильных устройств.





Легкий способ для построения системы контроля над температурными и оросительными процессами теплиц.



Контролируйте работу оборудования с помощью удобного и интуитивно понятного диспетчерского web-пульта.

Создайте систему оповещений для предотвращения перелива или засухи ваших саженцев.

Собирайте необходимую отчетную информацию при помощи автоматизированной системы сбора данных.

Проводите регулировку и анализ работы оборудования без выезда на объект.

Получите доступ к подробной истории данных и формированию xls-отчетов о ключевых параметрах работы объектов.

Предоставьте отдельным пользователям доступ к визуализации технологического процесса в режиме реального времени и частичным доступом к необходимой отчетности и управлению.

5 лет гарантии на облачный сервис и оборудование нашего производства.



Для работы щита управления необходимо:



подключить питающий кабель к вводному автомату, а кабели, питающие нагрузку, к клеммам магнитных пускателей,

вставить SIM-карту либо подключить кабель Ethernet,

включить щит,

произвести подключение Overvis Agro к облачному серверу,

настроить желаемый режим работы.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Удобный мастер настройки подключений.

Инструменты для отчетности и анализа накопленных данных. Интерактивные диаграммы, аналитические гистограммы, xls-отчеты, объединение данных с распределенных объектов в один график или отчет.

Аварийное SMS и email-информирование или голосовой дозвон с контролем доставки извещения.

Логика управления находится на контроллере и не зависит от наличия соединения с сервером.



С ПОМОЩЬЮ OVERVIS AGRO ВЫ ПОЛУЧИТЕ



Автоматизацию работы тепличного оборудования и сокращение расходов на электроэнергию.

Историю точных данных для принятия мер по повышению энергоэффективности с надёжным прогнозом результата.

Тонкую настройку режимов работы оборудования для достижения максимального энергосбережения.

Избавление от риска порчи продуктов.

Широкий спектр возможностей по увеличению срока эксплуатации вашего оборудования.