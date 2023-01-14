Overvis Agro - автоматизация орошения теплиц

Щит контроля Overvis Agro разработан для организации контроля за состоянием электросети тепличных хозяйств, правильного управления нагрузками и формирования отчетности о расходах электроэнергии.
Встроенная система мониторинга даёт возможности удалённого контроля параметров электрической сети и управление нагрузками с мобильных устройств.
Легкий способ для построения системы контроля над температурными и оросительными процессами теплиц.
Контролируйте работу оборудования с помощью удобного и интуитивно понятного диспетчерского web-пульта.
Создайте систему оповещений для предотвращения перелива или засухи ваших саженцев.
Собирайте необходимую отчетную информацию при помощи автоматизированной системы сбора данных.
Проводите регулировку и анализ работы оборудования без выезда на объект.
Получите доступ к подробной истории данных и формированию xls-отчетов о ключевых параметрах работы объектов.
Предоставьте отдельным пользователям доступ к визуализации технологического процесса в режиме реального времени и частичным доступом к необходимой отчетности и управлению.
5 лет гарантии на облачный сервис и оборудование нашего производства.
Для работы щита управления необходимо:
подключить питающий кабель к вводному автомату, а кабели, питающие нагрузку, к клеммам магнитных пускателей,
вставить SIM-карту либо подключить кабель Ethernet,
включить щит,
произвести подключение Overvis Agro к облачному серверу,
настроить желаемый режим работы.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Удобный мастер настройки подключений.
Инструменты для отчетности и анализа накопленных данных. Интерактивные диаграммы, аналитические гистограммы, xls-отчеты, объединение данных с распределенных объектов в один график или отчет.
Аварийное SMS и email-информирование или голосовой дозвон с контролем доставки извещения.
Логика управления находится на контроллере и не зависит от наличия соединения с сервером.
С ПОМОЩЬЮ OVERVIS AGRO ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Автоматизацию работы тепличного оборудования и сокращение расходов на электроэнергию.
Историю точных данных для принятия мер по повышению энергоэффективности с надёжным прогнозом результата.
Тонкую настройку режимов работы оборудования для достижения максимального энергосбережения.
Избавление от риска порчи продуктов.
Широкий спектр возможностей по увеличению срока эксплуатации вашего оборудования.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Распределительный щит 12 модулей IP 65.
Новатек-Электро ЕМ-481 – контроллер удаленного доступа для диспетчерского управления процессом. Рассчитан на подключение к сторонним устройствам и передачу информации на облачный сервер по сбору данных Overvis. Работает через любые доступные каналы связи интернет (Ethernet — WiFi — 2G — 3G). На данном устройстве реализован таймер управления поливом по времени.
Новатек-Электро ТР-101 — цифровое температурное реле. Предназначено для контроля температуры и поддержки логики нагрева/охлаждения по четырём независимым каналам, управление котлом по температуре воды в системе, управление оросительными системами по температуре в теплице.
Модули ввода/вывода Новатек-Электро ОВ-215 (под заказ) — для получения более подробной информации с внешних датчиков.
Заказать систему можно, перейдя по этой ссылке - https://www.overvis.com/solutions-ru/overvis-agro-ru/