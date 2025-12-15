Украина строит "цифровой щит" с интеграцией в киберсистему НАТО и ЕС

15 декабря 2025, 11:15

Украина активно укрепляет свою кибербезопасность и облачную инфраструктуру, создавая «цифровой щит», способный защитить критические системы страны в условиях продолжающейся войны.

Об этом сообщили эксперты на панели «Rebuilding Smarter» в рамках форума «Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investments», прошедшего 11-12 декабря в Бухаресте.Сразу после начала войны Украина перенесла ключевые массивы данных в дата-центры на территории ЕС. Сейчас страна строит собственные национальные дата-центры с возможностью трансграничного резервного копирования, чтобы обеспечить устойчивость к кибератакам.Эксперты подчеркнули, что защита не ограничивается техническими средствами. Важна интеграция с киберэкосистемой НАТО и ЕС, единые протоколы реагирования на инциденты и обмен информацией об угрозах. Построение «цифрового щита» включает внедрение VPN, централизованного управления доступом, многофакторной аутентификации и защиты веб-ресурсов. Эти меры направлены на защиту государственных систем, бизнеса и реализации проектов по восстановлению страны.