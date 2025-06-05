В Грузии закрывается информационный центр НАТО и ЕС

5 июня 2025, 11:45

Об этом сообщают грузинские СМИ, со ссылкой на письмо, отправленное одному из сотрудников центра.

«Сообщаем вам, что с 1 июля 2025 г. планируется ликвидировать юридическое лицо публичного права - Информационный центр по вопросам НАТО и ЕС», - говорится в письме.В МИД Грузии сообщили, что центр не будет полностью упразднен. После реорганизации он будет переведен в центральный аппарат внешнеполитического ведомства страны.Вышеупомянутый центр был создан в 2005 году. Целью его создания было предоставление населению всесторонней, объективной информации по вопросам интеграции Грузии в НАТО. С 2013 г. добавилось еще одно направление - ЕС и мероприятия, связанные с его информационной кампанией. С тех пор он называется Информационный центр НАТО и ЕС.