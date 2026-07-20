Грузия и Китай создают совместную рабочую группу по развитию ИИ

20 июля 2026, 12:45

Соответствующий документ был подписан между Министерством экономики Грузии и Госкомитетом по развитию и реформам КНР на полях Всемирной конференция по вопросам глобального управления ИИ.

Министр экономики Грузии Квривишвили заявила о готовности Тбилиси сотрудничать с различными правительствами и международными партнерами для создания «надежного, ориентированного на человека и инклюзивное будущее искусственного интеллекта».Кроме того, глава ведомства отметила, что грузинское правительство работает над национальной стратегией развития ИИ и создает первый в стране исследовательский центр по ИИ в Кутаисском технологическом хабе, которое объединит исследователей, стартапы и международные IT-компании.