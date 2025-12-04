Узбекистан и Китай запустили программу обмена опытом в экономике

4 декабря 2025, 8:15

В Пекине состоялось открытие Программы по экономическому развитию и обмену опытом между Узбекистаном и КНР, организованной совместно Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИПТ) и Госкомитетом по развитию и реформам Китая.

Инициатива направлена на углубление институционального сотрудничества и освоение передового опыта КНР в области экономических реформ и промышленного развития.Также состоялось заседание Рабочей группы в рамках механизма взаимодействия между ведомствами. Обсуждено развитие торгово-транспортных и логистических связей, а также ускорение реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан». Кроме того, уделено внимание сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта и совместное развитие спутниковых технологий.