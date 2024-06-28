28 июня 2024, 10:45

У Польщі планують реформу правил дорожнього руху

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик анонсував реформу дорожнього кодексу, спрямовану на посилення покарань за перевищення швидкості. Пропоновані зміни включають збільшення штрафів порушення ПДР.

Наприклад, за перевищення швидкості на 30 км/год штраф збільшиться до 800 zł. У разі перевищення на 50 км/год та більше – до 1500 zł.

Ці заходи покликані підвищити безпеку на дорогах та скоротити кількість аварій. Введення нових правил планується найближчими місяцями після їх схвалення парламентом.
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