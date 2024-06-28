У Польщі планують реформу правил дорожнього руху

28 июня 2024, 10:45

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик анонсував реформу дорожнього кодексу, спрямовану на посилення покарань за перевищення швидкості. Пропоновані зміни включають збільшення штрафів порушення ПДР.

Наприклад, за перевищення швидкості на 30 км/год штраф збільшиться до 800 zł. У разі перевищення на 50 км/год та більше – до 1500 zł.Ці заходи покликані підвищити безпеку на дорогах та скоротити кількість аварій. Введення нових правил планується найближчими місяцями після їх схвалення парламентом.