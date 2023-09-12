Небезпечний стан повітря у Києві

12 сентября 2023, 18:15

В атмосфері Виґурівщини та Воскресенки є ЗНАЧНЕ перевищення концентрацій дрібнодисперсних частин PM10 та PM2,5.



Також, в районі Південної Борщаги, Шулявки та Відрадного вміст PM10 є близьким до незадовільного.