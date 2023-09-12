Небезпечний стан повітря у Києві

В атмосфері Виґурівщини та Воскресенки є ЗНАЧНЕ перевищення концентрацій дрібнодисперсних частин PM10 та PM2,5.
Також, в районі Південної Борщаги, Шулявки та Відрадного вміст PM10 є близьким до незадовільного.
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