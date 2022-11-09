9 ноября 2022, 14:15

У Києві небезпечний рівень забруднення повітря

Концентрація PM2.5 в Києві, зараз в 11,2 раз вище рекомендованого ВООЗ значення якості повітря.

Найбільш забруднені райони – Святошинський, Солом’янський, Шевченківський.
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