17 июля 2024, 13:45

Знову у Києві істотно погіршилася якість повітря

Найбільше забруднене повітря в Дніпровському районі столиці.

Але впродовж доби киян очікують дощі та вітер, тож має ситуація змінитись.


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