Спека у Києві побила 93-річний рекорд

18 июля 2024, 10:15

Шостий день поспіль Київ оновлює погодні рекорди. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 16 липня максимальна температура повітря у столиці сягнула +36,0°С.

Вона виявилась найвищою за увесь час проведення спостережень для цієї дати. Попередній рекорд було зафіксовано 16 липня 1931 року - на 0,2°С прохолодніше.



Максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 21 м/с, що на 1 м/с більше попереднього максимального значення, зареєстрованого у 1964 році.



До того ж температура води у Дніпрі перевищила рекорд 2010-го і досягла 29,0 градусів тепла.