27 июля 2017, 13:45

Узбекистан и "Сименс" намерены развивать сотрудничество

В Берлине в рамках Германско-узбекского бизнес-форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по инвестициям Республики Узбекистан и компанией "Сименс".



В церемонии подписания приняли участие Председатель Комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев и директор "Сименс" в Узбекистане Искандер Буранов. Меморандум стал первым подобным документом, охватывающим наиболее актуальные вопросы взаимодействия и сотрудничества между компанией и Республикой в областях, представляющих взаимный интерес.



Стороны выразили намерение наладить стратегическое партнерство по таким направлениям как модернизация энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, автоматизация и безопасность зданий, внедрение цифровизации в производственных отраслях. Согласно документу, планируется подготовка сценариев развития энергетики Узбекистана c четким акцентом на внедрение инновационных технологий, создание рабочих мест, локализации продукции и возможности экспорта. Будет разработана комплексная программа по обучению молодых инженеров и выпускников специализированных учебных заведений работе с энергетическим оборудованием компании "Сименс". В области цифровизации промышленности будут изучены возможности внедрения на предприятиях Узбекистана современных технологий, отвечающих концепции "цифровое производство". Применение инновационных решений затронет также сферу железнодорожного транспорта. Стороны планируют совместную разработку проектов по созданию сортировочных станций, а также автоматизации и электрификации железнодорожной инфраструктуры в целом.

