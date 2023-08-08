Турецкие дроны Bayraktar теперь будут производиться и в Саудовской Аравии

8 августа 2023, 12:15

Вслед за подписанием крупнейшего в истории Турции контракта на экспорт оборонной и аэрокосмический продукции, Baykar и ряд турецких компаний в Эр-Рияде подписали с Минобороны Саудовской Аравии и оборонными компаниями королевства следующие документы:



- компания Baykar подписала меморандумы о взаимопонимании с компанией Saudi Arabian Military Industry (SAMI) о местном производстве и передаче технологий;



- ASELSAN и Roketsan подписали меморандумы о взаимопонимании с компанией Национальная компания по механическим системам (NCMS), которая работает над локализацией технологий в стране.