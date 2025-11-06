Politico: хакеры в Европе продают данные чиновников ЕС и НАТО

6 ноября 2025, 9:45

Хакеры в Европе продают данные о местонахождении и перемещениях высокопоставленных чиновников Евросоюза, НАТО, а также сотрудников бельгийских военных баз, сообщает Politico.

Расследование, проведенное журналистами издания, показало, что в Бельгии были обнаружены анонимные данные, собранные с помощью мобильных приложений, использующих системы трекинга. Эти данные включают информацию о перемещениях миллионов владельцев мобильных телефонов, среди которых оказались и высокопрофильные должностные лица ЕС и НАТО.Кроме того, расследование подтвердило, что многие популярные мобильные приложения собирают информацию о местоположении пользователей без их ведома, что нарушает принципы конфиденциальности. Эти приложения в постоянном режиме отслеживают передвижения пользователей, не уведомляя их о сборе данных.В ответ на запрос Politico, пресс-служба Еврокомиссии назвала такие инциденты «вызывающими обеспокоенность». В Еврокомиссии уточнили, что в связи с этим выданы новые рекомендации по настройкам трекинга на электронных устройствах чиновников как в офисах, так и на дому.