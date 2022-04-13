Microsoft отбила атаку хакеров РФ на сервера в Украине, ЕС и США

13 апреля 2022, 12:45

Microsoft Corp заявила о том, что ее специалистам удалось помешать попыткам российских спецслужб осуществить взломы множества серверов в Украине, странах Евросоюза и США.

В сообщении, опубликованном в официальном блоге компании, говорится, что группировка под названием Strontium («Стронций») использовала семь интернет-доменов в рамках хакерской кампании, нацеленной против государственных учреждений и аналитических организаций в ЕС и США, а также против украинских компаний, включая ряд СМИ.Strontium также известна как группировка Fancy Bear или APT28 – группа хакеров, связанных с российской военной разведкой.