11 июля 2024, 9:45

Российская нефтепереработка сократилась почти на 17% — чиновник НАТО

Высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне рассказал, что украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику и в НАТО ожидают, что они продолжатся, сообщает "Европейская правда".



"Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику", — сказал чиновник.

