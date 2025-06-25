Европейские чиновники хотят убедить Трампа продать оружие Украине

25 июня 2025, 9:15

The Washington Post пишет, что украинские чиновники теперь надеются, что Зеленский сможет убедить Трампа на саммите НАТО в Гааге в своем предложении о покупке оружия, которое фокусируется на системах ПВО.

В частном порядке европейские чиновники также выдвинули идею о предоставлении денег на будущие поставки оружия США.



Европейские чиновники говорят, что их последние обещания военной помощи дали украинской армии больше времени, и что Киев производит больше собственных материальных потребностей, включая артиллерию и беспилотники. Однако прекращение военной помощи США подорвет шансы Украины на достижение успехов на поле боя. Чиновники НАТО говорят, что не ожидают неминуемого краха линии фронта, и что украинцы могут продержаться еще год при нынешнем положении дел.



"Мы считаем, что это не приведет к полному краху за 12 месяцев. У вас, вероятно, еще будет год, но Украина… будет на удивление худой. Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время. Мы будем наблюдать за нехваткой средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому вы можете увидеть большее нормирование боеприпасов", — сказал источник.



Европейские союзники считают, что они могут убедить Трампа продать американское оружие Киеву, если они предоставят наличные или если Украина это сделает, в том числе в виде кредитов, заявили три европейских чиновника.



"Есть идеи, как мы можем сделать так, чтобы это работало для всех", — сказал один из них.



Чиновник в Офисе президента Украины заявил, что если встреча с Трампом состоится на саммите в Гааге, Зеленский намерен представить предложение о покупке "большого, большого пакета" американского оружия, а именно средств ПВО.