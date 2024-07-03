Украину не могут взять в НАТО из-за коррумпированности в стране — The Telegraph

3 июля 2024, 16:15

Альянс потребует от Киева "дополнительных шагов" до того, как переговоры о членстве продвинутся, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Позиция будет изложена в письменной форме в коммюнике НАТО, которое будет подписано на ежегодном саммите Альянса, который продлится с 9 по 11 июля."Поскольку они продолжают проводить эти реформы, мы хотим похвалить их, мы хотим поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо сделать, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Это приоритет для многих из нас за столом", - сказал чиновник The Telegraph.