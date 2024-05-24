Угорщина хоче особливого формату членства в НАТО через Україну, — Орбан

24 мая 2024, 15:45

За словами прем'єр-міністра, угорські військові чиновники та юристи вже працюють над тим, щоб розробити нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

"Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу", – сказав Орбан.Орбан зазначив, що зараз угорські війська роблять внесок у дві місії Альянсу за межами території НАТО – в Іраку та в Косові. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від участі в будь-яких військових місіях, хоча якомога ширша участь завжди заохочується.