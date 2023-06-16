Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО — Axios

16 июня 2023, 12:45

За даними співрозмовників видання, у вівторок під час зустрічі Байдена і Столтенберга у Білому домі генсек НАТО запропонував визнати, що Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і нема потреби в поетапному здійсненні ПДЧ, через яке пройшли перед вступом до блоку всі східноєвропейські країни-члени.