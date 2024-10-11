У НАТО пропонують створити "банк" Альянсу

11 октября 2024, 13:45

Як зазначено у звіті британських та німецьких аналітичних центрів, європейцям доведеться визнати реальність того, що, якщо Трамп переможе, він може швидко скоротити витрати США на оборону у Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках РФ, і навіть повністю вийти із НАТО.

Тому країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи, на практиці - банку НАТО. Це могло б заощадити мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам Альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення.