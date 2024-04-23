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23 апреля 2024, 8:45
Валерія Залужного офіційно затвердили на посаді посла України у Великій Британії
Він отримав агреман від британського уряду на своє призначення послом у Лондоні.
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