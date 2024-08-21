Тетяна Лукинюк призначена новою директоркою Google Україна

21 августа 2024, 8:15

Сьогодні компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна.



Тетяна Лукинюк, з її понад 25-річним досвідом роботи в міжнародних компаніях, використає свій багатий запас знань та лідерських якостей на новій посаді директорки Google Україна. Перед приєднанням до Google Тетяна обіймала посаду B2C-директорки у компанії “Київстар”, де вона керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів. До цього, Тетяна працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а потім очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки. Окрім корпоративних досягнень, Тетяна також є доцентом Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар'єри.

Патрік Варнкінг, віцепрезидент Google у Центральній та Східній Європі: “Україна демонструє надзвичайну силу та стійкість, і ми твердо налаштовані й надалі посилювати нашу підтримку. Ми раді, що Тетяна очолить нашу команду в Україні, і впевнені, що її професійні навички та знання місцевого ринку стануть вагомим внеском у розвиток компанії. Зобов'язання Google перед Україною залишається пріоритетом, і разом ми будемо невпинно працювати, щоб продовжувати підтримувати Україну за допомогою технологій для безпеки, освіти, культури, інформації, інновацій та розвитку бізнесу”.Тетяна Лукинюк, директорка Google Україна: "Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитися до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні в процесі відбудови та демонстрації нашої стійкості".