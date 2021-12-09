Cougar та HellRaisers підписали договір про співпрацю

9 декабря 2021, 10:15

Раді повідомити про партнерство Cougar з кіберспортивною організацією HellRaisers.

Віднині геймерські крісла від Cougar стали офіційним атрибутом професійних гравців з команди HellRaisers.

HellRaisers – організація, що була сформована у 2014 році з найкращих гравців пострадянського простору у CS:GO. З того часу наші нові партнери також відкрили підрозділи з DOTA 2 та Rainbow Six Siege. Хлопці з HellRaisers ведуть активну кіберспортивну діяльність та регулярно беруть участь у міжнародних турнірах, на яких виступають світові зірки кіберспорту, такі як NAVI та Virtus.Pro.«При виборі партнера дуже важливо, щоб продукт подобався нашим гравцям. Саме від цього ми відштовхувалися у цьому партнерстві» – коментує директор з розвитку бізнесу HellRaisers Тетяна Кузьменко. Cougar від початку свого заснування був орієнтований на кіберспорт, адже розроблявся геймерами для геймерів. Тому ми, своєю чергою, висловлюємо щиру подяку за те, що кіберспортовці з HellRaisers високо оцінили нашу продукцію.Ми бажаємо команді HellRaisers тільки перемог й користуючись нагодою вітаємо з першою перемогою у партнерстві з Cougar, по DOTA проти команди Virtus Proб що відбулась на турнірі DPC EEU 2021-22 5 грудня!