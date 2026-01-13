COUGAR STRYDER - нові офісні крісла вже у продажу в Україні

13 января 2026, 9:15

COUGAR STRYDER – це комп’ютерне крісло, яке відмовляється від звичних "гоночних" форм та шкіряних оздоблень.На вибір пропонується три нейтральні колірні варіації – біла, чорна та сіра.

Виконаний STRYDER переважно з тканини, завдяки чому модель є досить легкою – 15 кг, позаяк спинка крісла навіть не має каркаса, використовуючи цупку натягнену тканину, що імітує льон. Досить глибоке сидіння – це дерев’яна платформа оббита все тим же льоном, а наповнене воно інтелектуальним піноматеріалом (твердий, де треба і м’який, де треба). STRYDER принципово відрізняється від традиційних крісел бренду дуже м’яким та "пухким" сидінням.Підлокітники STRYDER є фіксованими, проте їх можна прибрати, відкинувши назад. Спинка фіксована, має вбудовану поперекову подушку та наголів’я, яке можна підлаштувати по висоті – обидва елементи додатково прошиті елегантними ромбами, тож за зношування вказаних елементів хвилюватися не потрібно. Також STRYDER має механізм гойдання з можливістю регулювання сили опору. Сертифікований газліфт змінює висоту сидіння у межах 10 см.

Мінімум механіки, максимум практики. Cougar STRYDER знаходить ідеальний баланс між ефективністю і затишком та ідеально вписується у будь-які умови чи інтер’єр.