Cougar Hotrod - нове ігрове крісло с "просунутими" можливостями

28 декабря 2023, 14:45

Модель здобула покращення елементів конструкції, які так цінують користувачі Cougar.

"Спортивний" стиль отримав більш чіткі окреслення форм та вигинів. Корпус має підсилення у вигляді армованого скловолокном PA-пластику. Це позитивно вплинуло на довговічність та витривалість крісла – при відносно невеликих розмірах, звична вантажопідйомність крісла зросла до 136 кг. Оббивка Hotrod виконана зі шкірозамінника преміум-класу Hyper-Dura, який у 12 разів зносостійкіший порівняно зі звичайними покриттями. Унікальні коліщатка 5-променевої основи цього крісла мають низький опір коченню, завдяки чому пересувати крісло долівкою – не лише легка, а і абсолютно безшумна процедура.З нововведень варто відзначити і плоску подушку – тут вона, на відміну від класичних моделей бренду, фіксована. Разом з регульованою поперековою подушкою, ці елементи оберігають власника від травмувань при різких рухах і дають змогу зберігати рівну поставу під час ігрових сесій.Присутнє також і фірмове тонке налаштування бренду. Відкидання спинки, регулювання підлокітників та висоти підйому, функція гойдання допоможуть знайти ідеальне положення для будь-якого користувача.Покупець може обирати відразу між трьома варіантами крісла: класичні помаранчеві кольори, чорна варіація, а також Royal-версія, яка оснащена збільшеним діаметром коліс і зокрема має розширені елементи індивідуалізації такі як 4D-підлокітники.