COUGAR MAGUS та RANGER ELITE — новий рівень комфорту

8 августа 2025, 13:45

COUGAR презентує ігрові крісла, що підносять комфорт на новий рівень. MAGUS і RANGER ELITE поєднують сучасні технології, ергономіку та преміальні матеріали.

COUGAR MAGUS. Завдяки повністю електричній системі нахилу, всеспрямованій базі та анатомічній підтримці, що підлаштовується під рухи тіла, кожна сесія перетворюється на абсолютне задоволення. Дихаюча лляна оббивка та бічна кишеня для дрібниць додають зручності й стилю — незалежно від того, працюєте ви, граєте чи просто відпочиваєте.COUGAR RANGER ELITE. Міцна сталева рама, оксамитова оббивка, складана підставка для ніг і похила спинка забезпечують винятковий релакс навіть під час тривалих сесій за екраном. Підійде як для інтенсивного геймінгу, так і для роботи з дому або перегляду улюблених серіалів.