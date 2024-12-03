Перший в Україні ігровий стілець від Cougar

3 декабря 2024, 10:15

Cougar Crosser наявний одразу у двох дизайнах – класичному та золотому.

Зовні та за функціоналом цей девайс є ніби частиною, яку відокремили від рядового традиційного крісла Cougar. Усі впізнавані елементи тут присутні: прошитий ромбоподібний візерунок для довговічності, зубчаста форма для кращої опорності, ПВХ-шкіра для комфорту, а також п’ятипелюсткова колісна база для ергономічності. Зокрема Crosser також може міняти висоту.Таке рішення бренду натхненне американською культурою кінця минулого століття, коли в заможних вітальнях можна було побачити подібні меблі, які були додатками до великих крісел. Візуально вони чудово вписувалися в інтер’єр, адже були ніби тематичним продовженням «головних» меблів, мали спільний дизайн. Багатофункціональний Crosser стане справжньою знахідкою для доповнення геймерського куточка та доукомплектування ігрового простору в одному стилі, аби зберегти затишок і гармонію атмосфери.Досить маленький, щоб використовуватися як підставка для ніг, і досить міцний, щоб використовуватися як окреме друге сидіння для вас або ваших гостей. Компактний, універсальний і дуже практичний.